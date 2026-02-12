MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 40χρονος στη Φλώρινα για παράνομη μεταφορά αλλοδαπής – Κατασχέθηκαν όχημα και κινητά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 40χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ) του Αστυνομικού Τμήματος Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, για υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 40χρονο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα 26χρονη αλλοδαπή, η οποία διέμενε στη χώρα χωρίς τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και δύο κινητών τηλεφώνων, τα οποία εκτιμάται ότι σχετίζονται με την υπόθεση.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας, ενώ ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Φλώρινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

