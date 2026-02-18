Συνελήφθη 19χρονος στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει στην Ελλάδα περίπου 16 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (17/2) η Αστυνομία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας μετά από έρευνες για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στην Ελλάδα εντοπίστηκε ο 19χρονος, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούταν στην εισαγωγή κάνναβης (skunk) στην Ελλάδα, ο οποίος έφτασε αεροπορικώς στη χώρα μας από χώρα του εξωτερικού.

Μετά από έρευνα που έγινε στην αποσκευή του, βρέθηκαν 30 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 15 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.