Σύλληψη διακινητή στον Έβρο – Μετέφερε επτά μη νόμιμους μετανάστες

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικές αρχές σε αγροτική περιοχή του Έβρος.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, καθώς οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μεταφέροντας παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς προωθούσε τους μετανάστες στην ενδοχώρα, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της παράνομης μεταφοράς και τυχόν διασυνδέσεις του δράστη με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

