Σοβαρό τροχαίο στην Αργολίδα: Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά, δύο σοβαρά τραυματίες – Δείτε φωτογραφίες

Ένα σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αργολίδα, αφού δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες και λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος στην παλαιά Εθνική Άργους – Κορίνθου στα Φίχτια κοντά στο Ενώδιο, σήμερα (19/3/2026) το απόγευμα.

Από το σφοδρό τροχαίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αργολίδας.

Έρευνα για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Άργους.

