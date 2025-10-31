MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στον Ασπρόπυργο: Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονο κοριτσάκι στο σχολείο του

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μία μαθήτρια ηλικίας 10 ετών έχασε τη ζωή της μετά από λυποθυμικό επεισόδιο που είχε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι εντός του προαύλιου χώρου σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ, που της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε.

Η πρώτη εκτίμηση, όπως αναφέρει το newsbeast.gr είναι ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ασπρόπυργος

