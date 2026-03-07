Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα επέπλεε μέσα στη θάλασσα
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας μέσα από τη θάλασσα στην Κόρινθο το Σάββατο (07/03).
Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κορίνθου, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα.
Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22-25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.
Τέλος, την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους
- Ναταλί Κάκαβα για Γιώργο Λιάγκα: Μπράβο που βλέπει ενημέρωση στο OPEN, παρόλο που ανήκει στον ΑΝΤ1
- Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν ως απάντηση σε πλήγμα σε εργοστάσιο αφαλάτωσης – Πυρκαγιά και υλικές ζημιές στη Μανάμα