MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα επέπλεε μέσα στη θάλασσα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας μέσα από τη θάλασσα στην Κόρινθο το Σάββατο (07/03).

Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κορίνθου, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα.

Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22-25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Τέλος, την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.

Κόρινθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η ατάκα του Τσίπρα για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 2019

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Χεζμπολάχ: Zητάει από τους κατοίκους πόλης στο Βόρειο Ισραήλ να εκκενώσουν την περιοχή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νίκη πάση θυσία ψάχνει σήμερα ο Άρης απέναντι στον Ατρόμητο – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει και σήμερα ο Περιφερειακός – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Βρέθηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και 4.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γκουτέρες: Όλες οι παράνομες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν τεράστιο πόνο στους αμάχους