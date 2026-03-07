Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα επέπλεε μέσα στη θάλασσα

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας μέσα από τη θάλασσα στην Κόρινθο το Σάββατο (07/03).

Η σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό, κοντά στον φάρο στο λιμάνι της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Κορίνθου, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα.

Το πτώμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας από 22-25 ετών, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Τέλος, την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό.