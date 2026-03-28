Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη. Ο 82χρονος άνδρας που είχε καταγγείλει σωματική κακοποίηση από την 77χρονη σύζυγό του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στο σημείο από περίοικους γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα, Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό ενώ στο σημείο που εντοπίστηκε ο 82χρονος, υπήρχαν αίματα.

Θεσσαλονίκη: "Έχει γκομενιλίκια, θέλει να με διώξει από το σπίτι" είπε η 77χρονη που συνελήφθη για ξυλοδαρμό του 82χρονου συζύγου της

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, η 77χρονη ήταν έξω από το σπίτι.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Ο Λευκός Πύργος “Φωτίστηκε” για το Πολλαπλούν Μυέλωμα – Μια Πράξη Ελπίδας και Ενημέρωσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 λεπτά πριν

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 16χρονο – Χειροπέδες και σε τρεις γονείς

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Το φωτογραφικό άλμπουμ με τις αγαπημένες του στιγμές με τη Μαρινέλλα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Λάκης Λαζόπουλος: Η Μαρινέλλα είναι ένα σπάνιο κρύσταλλο – Δεν πρόκειται να σιγήσει

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Ισραήλ πιέζει για επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ διαφωνούν – Ο ρόλος Κίνας και Ρωσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Σοκαριστικό περιστατικό στο κέντρο του Αγρινίου – Μαχαίρωσαν ανήλικο, μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο