Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς τριών ανήλικων κοριτσιών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ

Εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων περιπτώσεις βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών που έλαβαν χώρα εντός του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο έτος τόσο εντός της οικίας του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, δύο 13χρονες και μία 14χρονη, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

