Σκύλος δάγκωσε δίχρονο κοριτσάκι στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο Παίδων “Αγία Σοφία”

Ένα κοριτσάκι δύο ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα χθες το απόγευμα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από δάγκωμα σκύλου.

Το παιδί ήταν στο σπίτι όταν ξέφυγε από την προσοχή της 51χρονης γιαγιάς του, η οποία έχει καταγωγή από την Ολλανδία. Η μικρή πήγε σε ένα δωμάτιο, όπου υπήρχε ο σκύλος, ο οποίος της επιτέθηκε και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Η γιαγιά κάλεσε την αστυνομία και με ιδιωτικό μέσο, με τη συνοδεία μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το παιδί έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, χωρίς πάντως να εκτιμάται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Η γιαγιά συνελήφθη, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.