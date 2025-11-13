Σέρρες: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής

Μεγάλη ένταση επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα ατόμων επιχείρησε να αποξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποδράσουν από την εγκατάσταση.

Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, τα άτομα συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση αδικήματα – της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικές δομές υγείας και αποχώρησαν μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Μεσημβρινές ώρες χθες (12 Νοεμβρίου 2025) τριάντα (30) αλλοδαποί άνδρες, που κρατούνταν στην Δ’ Πτέρυγα της Ειδικής Εγκατάστασης Κράτησης Σιντικής Σερρών, επιχείρησαν να αποξηλώσουν μέρος της εσωτερικής περίφραξης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποδράσουν από την Εγκατάσταση.

Μετά από την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι προαναφερόμενοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση αδικήματα – της στάσης κρατουμένων, της απόπειρας απόδρασης, της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε τοπικές δομές υγείας και αποχώρησαν μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.