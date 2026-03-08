Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας – Βεβαιώθηκαν 629 παραβάσεις

Στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από χθες (7 Μαρτίου 2026) το απόγευμα έως σήμερα (8 Μαρτίου 2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 2.143 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 629 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

– 98 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

– 18 για παράνομη στάθμευση,

– 14 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

– 12 για αντικανονικό προσπέρασμα,

– 10 για φθαρμένα ελαστικά,

– 7 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

– 6 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– 4 για παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ)

– 1 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

– 1 για αντικανονικούς ελιγμούς και

– 458 για λοιπές παραβάσεις.