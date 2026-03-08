MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας – Βεβαιώθηκαν 629 παραβάσεις

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από χθες (7 Μαρτίου 2026) το απόγευμα έως σήμερα (8 Μαρτίου 2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 2.143 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 629 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

– 98 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,
– 18 για παράνομη στάθμευση,
– 14 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
– 12 για αντικανονικό προσπέρασμα,
– 10 για φθαρμένα ελαστικά,
– 7 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
– 6 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
– 4 για παραβάσεις οχημάτων (ΚΤΕΟ)
– 1 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,
– 1 για αντικανονικούς ελιγμούς και
– 458 για λοιπές παραβάσεις.

Ελληνική Αστυνομία Κεντρική Μακεδονία

