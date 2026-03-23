Ρέθυμνο: Παράσυρση 3χρονου από ΙΧ, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα παιδί 3 ετών, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Σπήλι Ρεθύμνου το πρωί της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες άνοιξε την πόρτα και βγήκε στον δρόμο.

Εκείνη τη στιγμή διερχόμενο όχημα δεν πρόλαβε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να το παρασύρει, όπως αναφέρει το patris.gr.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το μικρό παιδί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Τέλος, οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.