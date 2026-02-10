Πύλος: “Ήμουν νευριασμένος, τον χτύπησα με το γκλοπ και μετά με τα χέρια” λέει ο 25χρονος που επιτέθηκε στον κουρέα

Την δική τους εκδοχή δίνουν για την επίθεση με γκλοπ σε κουρέα στην Πύλο επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα ο 25χρονος που κατηγορείται για την επίθεση και ο πατέρας του.

Όπως είπε ο 25χρονος που επιτέθηκε στον κουρέα, όλα έγιναν γιατί ο κουρέας τον κορόιδευε μαζί με έναν υπάλληλο από διπλανό μαγαζί.

«Τον χτύπησα αλλά ήμουν πολύ νευριασμένος εκείνη την ώρα. Τον χτύπησα μερικές φορές με το γκλοπ που είχα, μόνος μου το πέταξα, δεν μου έφυγε από τα χέρια» λέει ο νεαρός δράστης.

«Ο κουρέας με κορόιδευε μαζί με έναν υπάλληλο από διπλανό μαγαζί»

«Ο άνθρωπος με έχει ξανακουρέψει και με έχει κουρέψει καλά. Εκείνη την ημέρα, όταν πήγα εγώ και έκατσα, μου φέρθηκε ωραία στην αρχή. Μετά άρχισε να κάνει πλάκες με το διπλανό μαγαζί. Μπήκε ο άλλος μέσα και λέει: ‘’κούρεψε και εσύ’’ του κάνει ο κουρέας και του κάνω εγώ: ‘’φύγε έξω’’. Τον έδιωξα. Μετά από αυτό ο άνθρωπος συνέχισε στον καθρέφτη να με κοιτάει λες και ήταν… δαιμονισμένος, δεν ξέρω. Με κοίταγε με ένα μάτι… Γέλαγε. Σε μία φάση ξεκινάει με τη μηχανή εγώ δεν έδινα σημασία, έτρωγα τα χείλη μου και έλεγα για να δω που θα φτάσει. Σε μία φάση παίρνει τη μηχανή και ξεκινάει εδώ μπροστά στο τσουλούφι, που κανονικά δεν κόβεται με τη μηχανή το τσουλούφι εδώ μπροστά. Το κόβει. Του πιάνω το χέρι και του κάνω: ‘’τι κάνεις ρε εκεί;’’, “θα το φτιάξω” μου λέει. Δεν το έπιασε ο άλλος γιατί τον έδιωξα, αλλά αν δεν τον έδιωχνα θα τη συνέχιζε αυτή την πλάκα» αναφέρει ο 25χρονος.

Στη συνέχεια ο δράστης της επίθεσης αναφέρει ότι «ο άλλος καθόταν απ’ έξω και γέλαγε με αυτόν που ήταν από μέσα και εγώ έτρωγα τα χείλια μου γιατί σε αυτή τη φάση ήμουν στην καρέκλα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Όταν φτάνω στο σπίτι συνειδητοποιώ ότι όχι μόνο μπροστά στο κεφάλι δεν έχει γίνει αυτό που είπα. Πίσω στο κεφάλι, είχε κάνει ό,τι να ‘ναι ο άνθρωπος και επειδή είχα νευριάσει πηγαίνω πίσω στο μαγαζί. Τον χτύπησα, το παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, δεν είναι λύση το ξέρω, αλλά ήμουν πολύ νευριασμένος εκείνη την ώρα. Τον χτύπησα μερικές φορές με το γκλοπ που είχα, μόνος μου το πέταξα, δεν μου έφυγε από τα χέρια, το πέταξα μόνος μου, συνέχισα να τον χτυπάω άλλο λίγο με τα χέρια».

«Ο κουρέας έβρισε και ο γιος μου αντέδρασε»

Την ίδια ώρα και ο πατέρας του νεαρού που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να εξαπολύει άγρια επίθεση στον κομμωτή του με γκλομπ, επειδή δεν του άρεσε το τελικό αποτέλεσμα στο κεφάλι του, μίλησε στο LiveNews, λέγοντας πως το παιδί του δεν του «έχει κάνει τέτοια ποτέ».

Όπως λέει, ο γιος του προκλήθηκε από τον κουρέα και απάντησε, ενώ υποστηρίζει ότι ο κομμωτής εξύβρισε τον 25χρονο και αυτός έβγαλε το γκλομπ και άρχισε να τον χτυπάει.

«Δεν διόρθωσε το λάθος του, συνεχίζει να κοροϊδεύει και να τον βρίζει από έξω από το μαγαζί. Εκεί, δεν ήθελε πολύ το παιδί. Το παιδί αυτό μέχρι τώρα, δεν μου ‘χει κάνει τίποτα. Δεν μου έδωσε δείγμα παραβατικότητας. Το παιδί μου δεν λέει ψέματα. Δεν μου ‘χει πει ψέματα, μέχρι τώρα», ανέφερε ο πατέρας του 25χρονου.

«Το παιδί πήγαινε να φτιάξει τα μαλλιά του και του είπε “τα θέλω έτσι τα μαλλιά”. “Αν γίνεται να στα φτιάξω”. Του εξήγησε τέλος πάντων πώς. Ήταν εκεί δυο-τρία άτομα παρέα, ο κουρέας, με δυο άλλα δυο-τρία άτομα παρέα εκεί. Ε, άρχιζαν, ένας έπιανε το μηχάνημα που κουρεύουν, ένας έδινε στον άλλον “θες να γίνεις και εσύ κουρέας;”, “εδώ, ευκαιρία σου, να μάθεις, να κάνεις…”, στο κεφάλι του παιδιού μου», συνέχισε ο πατέρας του 25χρονου που ξυλοκόπησε τον κουρέα.

Ο 25χρονος γύρισε σπίτι και κοιτάζεται στον καθρέφτη και ξαναπάει στον κυορέα και του λέει “διόρθωσέ με λίγο εδώ”. Ε, εκεί ξεκίνησε να τον βρίζει πολύ άσχημα. Εκεί θόλωσε και τον χτύπησε» είπε ο πατέρας του.