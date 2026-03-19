Πέλλα: Προσπάθησαν να εξαπατήσουν γυναίκα μη δήθεν πρόστιμο στην Εφορία – Συνελήφθη ο 18χρονος που πήγε να πάρει τα κοσμήματά της

Τρεις αετονύχηδες Ρομά επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία 55χρονοη σε περιοχή των Γιαννιτσών στην Πέλλα, με το πρόσχημα ότι της έχει επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο από την Εφορία και πως εκείνοι θα το διέγραφαν. Τελικά όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά ο ένας εξ αυτών συνελήφθη όταν πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα, ενώ τα στοιχεία ρων άλλων δύο έχουν ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και 2 συνεργών του ηλικίας 19 και 50 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο ημεδαπής γυναίκας, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι δήθεν της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία ύψους 6.000 ευρώ. Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι για να διαγραφεί το πρόστιμο, έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη του κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να εκτιμηθούν.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών συνελήφθη ο 18χρονος άνδρας που προσήλθε να παραλάβει τα κοσμήματα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των 2 συνεργών του, που επέβαιναν σε όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά: