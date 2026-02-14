Πέλλα: Απεγκλωβισμός ατόμου μετά από τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σκύδρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.
Ειδικότερα, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από ΙΧ αυτοκίνητο με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από τροχαίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Τραυματισμένος άνδρας #απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στη Σκύδρα, της Π.Ε. Πέλλας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026