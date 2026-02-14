MENOY

Πέλλα: Απεγκλωβισμός ατόμου μετά από τροχαίο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σκύδρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Ειδικότερα, ο άνδρας απεγκλωβίστηκε από ΙΧ αυτοκίνητο με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετά από τροχαίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

