Πέλλα: Άνδρας καλλιεργούσε κάνναβη μέσα στο σπίτι του – Βρέθηκαν τέσσερα δενδρύλλια

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 4 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 80 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 29,1 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκε και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (σύστημα εξαερισμού, λαμπτήρες, ηλεκτρονικό υγρασιόμετρο – θερμόμετρο κ.α.).