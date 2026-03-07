MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Άνδρας καλλιεργούσε κάνναβη μέσα στο σπίτι του – Βρέθηκαν τέσσερα δενδρύλλια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς σε έρευνα που έγινε στην οικία του, διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 4 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 80 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επίσης στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 29,1 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκε και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης (σύστημα εξαερισμού, λαμπτήρες, ηλεκτρονικό υγρασιόμετρο – θερμόμετρο κ.α.).

Ελληνική Αστυνομία Ναρκωτικά Πέλλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λίβανος: Γκανέζοι στρατιώτες της UNIFIL τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε η βάση τους στην πόλη Αλ Κάουζα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 49 λεπτά πριν

Συγχαρητήρια Τασούλα στον Πετρούνια για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου

ΕΘΝΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 35 λεπτά πριν

Μενδώνη για Βαλαβανίδη: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε ανεξίτηλα το σύγχρονο θέατρό μας

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Δημήτρης Σκουλός για GNTM: Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε μεγάλες κουβέντες, τρώω μεγάλες μπουκιές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

NBA: Ο Λεμπρόν έσπασε άλλο ένα ρεκόρ του Τζαμπάρ και έγραψε ιστορία