Πέλλα: 23χρονος πούλησε χασίς σε τρεις ανήλικους – Χειροπέδες και στους κηδεμόνες των εφήβων

Ένας 23χρονος Αλβανός που πούλησε ναρκωτικά σε τρείς ανήλικους συνελήφθη χθες το βράδυ σε περιιοχή του Δήμου Πέλλας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, λίγο νωρίτερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο 16χρονοι Έλληνες και ένας 17χρονος από την Αλβανία, καθώς διαπιστώθηκε να αποκρύπτουν 1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 3,8 γραμμαρίων και έναν πλαστικό τρίφτη κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Όπως διαπιστώθηκε, την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών είχαν προμηθευτεί νωρίτερα από τον 23χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη και στην οικία του διαπιστώθηκε να αποκρύπτει:

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ και

1 μαχαίρι τύπου ματσέτα,

τα οποία και κατασχέθηκαν.

Επίσης συνελήφθησαν 2 ημεδαποί άνδρες και 1 αλλοδαπή γυναίκα, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.