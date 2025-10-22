MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ωρωπός: Μητέρα μετέφερε το 2χρονο παιδί της αναίσθητο στο Α.Τ. – Αστυνομικοί την πήγαν άμεσα στο νοσοκομείο με περιπολικό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε νωρίτερα, για την διάσωση ενός παιδιού 2 ετών, το οποίο ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, περίπου στις 12:30 το μεσημέρι μια μητέρα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού από το Χαλκούτσι, με το μωράκι της, μόλις 2 ετών, το οποίο δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα περιπολικό του τμήματος μετέφερε παιδί και μητέρα στο νοσοκομείο.

Συνδρομή παρείχαν περιπολικά της άμεσης δράσης αλλά και μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο νοσοκομείο σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μωράκι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ελληνική Αστυνομία Ωρωπός

