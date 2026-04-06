Νεκρός ο 67χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο 67χρονος ο οποίος είχε ανασυρθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από αρδευτικό κανάλι σε περιοχή στην περιοχή Σχοινά της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι από την Ελληνική Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε όχημα μέσα στο αρδευτικό κανάλι, χωρίς να είναι αρχικά σαφές αν υπήρχε επιβάτης στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κλήθηκε ειδική ομάδα ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Οι διασώστες καταδύθηκαν στο σημείο και εντόπισαν εντός του οχήματος έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για έναν 67χρονο, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την προηγούμενη ημέρα από οικείους του.

Τελικά πριν από λίγη ώρα διαπιστώθηκε ο θάνατός του άτυχου άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης ομάδας της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Το ΑΤ Αλεξάνδρειας διεξάγει έρευνα.