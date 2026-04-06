Ημαθία: 67χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση οχήματος σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από αρδευτικό κανάλι στην Τοπική Κοινότητα Σχοινά, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, έπειτα από πτώση του οχήματός του στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι από την Ελληνική Αστυνομία, όταν εντοπίστηκε όχημα μέσα στο αρδευτικό κανάλι, χωρίς να είναι αρχικά σαφές αν υπήρχε επιβάτης στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κλήθηκε ειδική ομάδα ορμητικών νερών της 2ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Οι διασώστες καταδύθηκαν στο σημείο και εντόπισαν εντός του οχήματος έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Πρόκειται για άνδρα, 67 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την προηγούμενη ημέρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης ομάδας της ΕΜΑΚ, οι οποίοι επιχείρησαν σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης του οχήματος στο κανάλι διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.