MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μεσολόγγι: 74χρονος προσπάθησε να μαχαιρώσει τρεις φορές 28χρονο που του έκανε παρατήρηση για την οδήγησή του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες (20/2) το βράδυ, όταν ο κατηγορούμενος, 74 ετών, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.

Ελληνική Αστυνομία Μεσολόγγι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 δευτερόλεπτα πριν

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ: Αναχωρεί για Λάρισα ο Δικέφαλος με έξι απουσίες – Το πόρισμα για Λόβρεν

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στο σχόλιο του Πέτρου Κουσουλού: “Μιλάμε για προσωπική επίθεση, ρητορική υποτίμησης με σαφές έμφυλο πρόσημο”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Απόστολος Γκλέτσος για Άννα Μαρία Παπαχαλαράμπους: “Κοιμήθηκε άγνωστη και την επόμενη ήταν εξώφυλλο στα Νέα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Καταδίωξη του Λιμενικού ανοιχτά της Λέρου: Εντοπίστηκαν 28 μετανάστες, συνελήφθη ο 27χρονος διακινητής

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Ο θρησκευτικός και πολιτιστικός τουρισμός στο επίκεντρο της προβολής της Κ. Μακεδονίας στο Βουκουρέστι

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος για τη φυγή του στη Μήλο: “Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε, ήρθαν μεγάλοι τραγουδιστές για να δουν αν είμαι καλά”