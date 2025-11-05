MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μενίδι: Μπήκαν σε δημοτικό σχολείο και έκλεψαν τις βρύσες – Αναστάτωση σε γονείς και δασκάλους

|
THESTIVAL TEAM

Έκπληκτοι έμειναν οι μαθητές και οι δάσκαλοι σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μενίδι, καθώς όταν πήγαν να πιουν νερό από τις βρύσες, δεν μπορούσαν όχι γιατί υπήρχε κάποια βλάβη, αλλά γιατί είχαν εξαφανιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στο 18ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, με μαθητές και δασκάλους που πήγαν το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο στο Μενίδι να βλέπουν ότι ότι οι βρύσες που είχαν αλλαχθεί μόλις λίγες ημέρες, είχαν κάνει φτερά, αφού κάποιος τις έκλεψε.

Συνολικά είχαν κάνει φτερά 6 βρύσες οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχαν τοποθετηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα στο σχολείο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με χρήματα των οποίων είχαν τοποθετηθεί οι καινούργιες βρύσες που κλάπηκαν.

Μενίδι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ξάνθη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε την εξάρθρωση του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην επικράτεια

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Αγγελική Νικολούλη: Δεν θα μεταδοθεί αυτή την εβδομάδα το “Φως στο Τούνελ”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-όρια νομού Καβάλας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης: Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο – Χωρίς διάλογο δεν ανακοινώνεις ότι κλείνεις καταστήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Αναβλήθηκε για τις 30 Δεκεμβρίου ο διαγωνισμός για τις άγονες γραμμές λόγω προσφυγής