Μενίδι: Μπήκαν σε δημοτικό σχολείο και έκλεψαν τις βρύσες – Αναστάτωση σε γονείς και δασκάλους

Έκπληκτοι έμειναν οι μαθητές και οι δάσκαλοι σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μενίδι, καθώς όταν πήγαν να πιουν νερό από τις βρύσες, δεν μπορούσαν όχι γιατί υπήρχε κάποια βλάβη, αλλά γιατί είχαν εξαφανιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στο 18ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, με μαθητές και δασκάλους που πήγαν το πρωί της Τετάρτης στο σχολείο στο Μενίδι να βλέπουν ότι ότι οι βρύσες που είχαν αλλαχθεί μόλις λίγες ημέρες, είχαν κάνει φτερά, αφού κάποιος τις έκλεψε.

Συνολικά είχαν κάνει φτερά 6 βρύσες οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχαν τοποθετηθεί μερικές ημέρες νωρίτερα στο σχολείο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με χρήματα των οποίων είχαν τοποθετηθεί οι καινούργιες βρύσες που κλάπηκαν.