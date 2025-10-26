“Ματωμένο” κρητικό γλέντι στα Χανιά: Τον πυροβόλησε στο στήθος και τράπηκε σε φυγή – Γνωρίζονταν θύμα και δράστης

Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη και κυρίως η τοπική κοινωνία της Κισσάμου στα Χανιά, μετά την δολοφονία ενός 51χρονου κτηνοτρόφου στην γιορτή κάστανου το απόγευμα της Κυριακής (26.10.2025).

Το κρητικό γλέντι πραγματοποιήθηκε στο χωριό Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, κατέληξε σε τραγωδία. Μάλιστα, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία ενός 51χρονου την ώρα που εκείνος χόρευε με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες patris.gr, δράστης και θύμα φαίνεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους ενώ το τελευταίο διάστημα είχαν αρκετές προσωπικές διαφορές.

Ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν αργά το απόγευμα στο χωριό Έλος όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή Κάστανου, με εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν το παρόν στη γιορτή, κατά τη διάρκεια της οποίας χόρευαν και διασκέδαζαν υπό τους ήχους των κρητικών καλλιτεχνών.

Λίγο μετά τις 18:00, την ώρα που ο κτηνοτρόφος χόρευε επάνω στη σκηνή, εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησίασε τον 51χρονο και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο 51χρονος αιμόφυρτος έπεσε στο πάτωμα με τους διοργανωτές να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων. Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην γιορτή κάστανου και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση με τον δράστη.