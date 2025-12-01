Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου

Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Λούτσας, ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη. Την ίδια ώρα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ. Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός κρατείται από την Τροχαία.

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου τραυματίστηκε σοβαρά όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έπεσε πάνω στον νεαρό, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του τη στιγμή που εκείνοι έβγαιναν από το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ έχοντας υποστεί κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, υπεβλήθη σε νευροχειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου, που είχαν τραυματιστεί ελαφρά, έλαβαν εξιτήριο, όμως παραμένουν συγκλονισμένες από το δυστύχημα που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους. Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά, αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Σε σοκ δηλώνει ότι βρίσκεται και η μητέρα του οδηγού, η οποία μιλώντας στο Mega ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου. «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι… λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε εμφανώς συγκλονισμένη.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο. Η πρώτη ακούσια δίκη έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος οδηγός είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος, ενώ φέρεται επίσης να έχει συλληφθεί για ναρκωτικά.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.