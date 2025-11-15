Λεωφορείο που πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα εξετράπη στην Εθνική Οδό – Πέντε επιβάτες και ο οδηγός τραυματίστηκαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30, στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης, στο σημείο όπου βρίσκεται πάρκινγκ με τουαλέτες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το ατύχημα αφορά τουριστικό λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει στις μπάρες και, έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, να ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι το λεωφορείο δεν ανατράπηκε ούτε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, γεγονός που απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Ωστόσο, πέντε επιβάτες, καθώς και ο οδηγός, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανείς από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.