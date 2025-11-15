MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λεωφορείο που πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα εξετράπη στην Εθνική Οδό – Πέντε επιβάτες και ο οδηγός τραυματίστηκαν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, γύρω στις 5:30, στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Υλίκης, στο σημείο όπου βρίσκεται πάρκινγκ με τουαλέτες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το ατύχημα αφορά τουριστικό λεωφορείο που είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να προσκρούσει στις μπάρες και, έπειτα από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, να ακινητοποιηθεί πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Το ευτύχημα είναι ότι το λεωφορείο δεν ανατράπηκε ούτε συγκρούστηκε με άλλο όχημα, γεγονός που απέτρεψε σοβαρότερους τραυματισμούς.

Ωστόσο, πέντε επιβάτες, καθώς και ο οδηγός, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κανείς από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Εθνική Οδός Λεωφορείο Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Γαύδος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από πλοίο – Επέπλεε στα ανοιχτά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Απ. Τζιτζικώστας: Υπογράφεται το σχέδιο για τη δημιουργία οδικού και σιδηροδρομικού άξονα που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη των διαρρηκτών λίγο μετά τον τραυματισμό των αστυνομικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η θέση της Ελλάδος σταδιακά βελτιώνεται – Δεν είμαι μάγος, δεν είμαι Χάρι Πότερ

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Το κοινό βότανο που σε προστατεύει από κρυολογήματα και μπουστάρει το ανοσοποιητικό σου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας από την Δευτέρα