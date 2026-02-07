MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λασίθι: Τρεις συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 26, 24 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, μετά από καταγγελία για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος 47χρονου άνδρα.

Το περιστατικό έγινε σε περιοχή του Δήμου Σητείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις αλλοδαποί συλληφθέντες φέρονται να ενήργησαν κατόπιν εντολής ομοεθνούς τους.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, οι κατηγορούμενοι προκάλεσαν από κοινού σωματικές βλάβες στον 47χρονο, με σκοπό να τον εξαναγκάσουν να αποδεσμεύσει εμπόρευμα που ανήκε στον αλλοδαπό εντολέα τους.

Το εμπόρευμα είχε δεσμευτεί νόμιμα από το θύμα, καθώς υπήρχαν οικονομικές οφειλές του ιδιοκτήτη του προς εκείνον. Με τη χρήση βίας και απειλών, οι δράστες κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να τον εκβιάσουν.

Άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας

Μετά την καταγγελία του 47χρονου, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι τρεις αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνελήφθησαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της προανάκρισης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

