Λασίθι: Ανατροπή νταλίκας στον ΒΟΑΚ – Έπεσε στο αντίθετο ρεύμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/02), στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Σητεία προς τον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, όταν νταλίκα ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε ανεστραμμένο στο οδόστρωμα στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.