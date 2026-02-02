Λάρισα: Κούρσα τρόμου για οδηγό ταξί, τον έπιασαν από το λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

Κούρσα τρόμου έζησε χθες τα μεσάνυχτα οδηγός ταξί στη Λάρισα, όταν παρέλαβε δύο άτομα από την πιάτσα της Νέας Αγοράς με προορισμό τη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Μόλις το ταξί έφτασε στο ύψος του αναχώματος στη Νέα Σμύρνη, ο ένας από τους δράστες έπιασε τον οδηγό από το λαιμό, τον απείλησε και άρπαξε τα χρήματα από την τσέπη του, ενώ οι δύο δράστες τραπήκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, πιθανότατα Ρομά. Ο οδηγός, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λάρισας, Νίκος Πιπερίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, επιβεβαίωσε το περιστατικό και σημείωσε πως πριν από λίγες ημέρες, άλλος συνάδελφος έπεσε θύμα ληστείας από αγνώστους που τον απείλησαν με μαχαίρι, υπογραμμίζοντας την αύξηση των επιθέσεων κατά οδηγών ταξί στην περιοχή.