Λακωνία: Θρίλερ με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία που αγνοείται – Τι υποστηρίζουν οι συγγενείς του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στον Βλαχιώτη Λακωνίας, μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Κώστα Γρεβενίτη, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του MEGA να καταγράφει τις μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν και συνδέονται με την υπόθεση.

«Σκέφτομαι το χειρότερο»

Αδελφικός φίλος του επιχειρηματία, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στη Λακωνία, μίλησε για τα ακίνητα που διατηρούσε στην περιοχή: «Το ανακατασκεύασε ο Κώστας πριν πολλά χρόνια και το βλέπουμε σήμερα στην μορφή που έχει. Παρόλα αυτά, όταν ερχόταν, συνήθιζε να μένει στο πατρικό του γιατί ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος με το σπίτι αυτό. Είχε μεγαλώσει εκεί πριν φύγει για την Αμερική και του άρεσε γιατί ήταν ήσυχα. Στην Αμερική είχε προοδεύσει, είχε δημιουργήσει μεγάλη περιουσία. Είχε εστιατόρια και πολλά ακίνητα».

Στην κάμερα μίλησε και ο ανιψιός του, που ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε τις αρχές: «Ανοίγω την πόρτα της αυλής, κάνω δύο-τρία βήματα και βλέπω τα γυαλιά του πεταμένα κάτω. Παραλίγο να τα πατήσω. Τα σήκωσα και τα άφησα στο τραπεζάκι. Πάνω στο τραπέζι είδα και το ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και άρχισα να ανησυχώ. Χτυπάω την πόρτα, ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κοίταξα στην κρεβατοκάμαρα αλλά δεν ήταν. Πήγα στο άλλο δωμάτιο από κάτω, φώναξα «θείε…θείε», τίποτα, καμία απάντηση. Δεν είδα τίποτα περίεργο μέσα στο σπίτι, όλα ήταν στη θέση τους. Δεν είχαν πειράξει τίποτα, ούτε τα ρούχα του. Βγήκα στον κήπο να ελέγξω μήπως ήταν εκεί, γιατί συνήθιζε να ασχολείται με οπωροκηπευτικά, και σκέφτηκα μήπως είχε πέσει πουθενά, γιατί είναι λίγο απότομη η αυλή, αλλά τίποτα. Έφυγα, πήγα στο Γύθειο και με τον δικηγόρο πήγαμε στη Σπάρτη. Με ρώτησε που είναι ο θείος ο Κώστας και όταν του είπα ότι δεν τον βρήκα, σκέφτηκε μήπως το μετάνιωσε και δεν ήθελε να έρθει στο δικαστήριο σαν μάρτυρας. Το απόγευμα είχε συνάντηση και με τον δικηγόρο ο θείος, γιατί θα έφευγε για την Αμερική, αρχές Οκτώβρη, ώστε να κανονίσουν τις λεπτομέρειες που εκκρεμούσαν. Εγώ από την αρχή είχα ανησυχήσει και το έλεγα στον δικηγόρο, γιατί μόνος του δεν μπορούσε να φύγει περπατώντας, χωρίς να πάρει το αυτοκίνητό του. Μέχρι και στην εκκλησία που απέχει 100 μέτρα από το σπίτι του και ήταν ψάλτης, πήγαινε με το αυτοκίνητο».

«Τον είδα να κάθεται στο μπροστινό τραπεζάκι με τον επιστάτη του…»

Το «Τούνελ», επικοινώνησε με μάρτυρα της περιοχής του Κώστα Γρεβενίτη.

«Μετά από εκείνο το απόγευμα που συναντήθηκε με τον επιστάτη, δεν τον ξαναείδα. Όταν έφυγα, τους είχα δει να κάθονται στην αυλή και να συζητούν σε ένα μικρό τραπέζι που έχει μπροστά στο σπίτι. Τι ακριβώς έλεγαν δεν γνωρίζω. Μιλούσαν ήρεμα, δεν υπήρχε ένταση. Όταν επέστρεψα, περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, γύρω στις οκτώμισι το βράδυ, δεν είδα κανέναν. Δεν τον είδα ούτε αργότερα το βράδυ ούτε το επόμενο πρωί, όταν έφυγα για τη δουλειά μου, κατά τις έξι τα χαράματα. Μπορεί να μην εκφράζομαι καλά, όμως όσα λέω είναι αλήθεια. Τα έχω πει και θα τα ξαναπώ. Τα μόνα ζητήματα που γνώριζα πως τον απασχολούσαν ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ξέρω περισσότερα, γιατί δεν ανακατεύομαι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως προσθέτει, πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση την επόμενη ημέρα, γύρω στη μία με δύο το μεσημέρι, όταν επέστρεψε από την εργασία του.

«Με κάλεσε ο ανιψιός του, ο Θανάσης, και με ρώτησε αν είχα δει τον θείο του. Όταν του απάντησα πως όχι, μου είπε ότι πιθανότατα είχε χαθεί και τον αναζητούσαν. Από εκείνη τη στιγμή πήγα κι εγώ μαζί τους για να βοηθήσω στις έρευνες. Το αυτοκίνητό του ήταν στο σπίτι, δεν το είχε πάρει, ενώ τα γυαλιά του — όπως μάθαμε ήταν πεταμένα. Το μόνο που μου ανέφερε ο Θανάσης ήταν ότι εκείνη την ημέρα ο θείος του επρόκειτο να παραστεί σε δικαστήριο ως μάρτυρας και γι’ αυτό τον αναζητούσε από νωρίς το πρωί. Όταν πήγε στο σπίτι, βρήκε την εξώπορτα της αυλής ανοιχτή», καταλήγει.

Τι δήλωσε ο γιος του αγνοούμενου

Τα παιδιά του που ζουν στην Αμερική, έχουν εδώ και δυο χρόνια ένα αναπάντητο «γιατί».

Ο γιος του, Τζον μίλησε στο «Τούνελ» με πόνο και συγκρατημένη οργή, ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια.

«Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον πατέρα μου. Αν ήξερα θα ήμουν πιο ήσυχος. Κάτι παράξενο έχει συμβεί, κάτι λάθος. Είχα μιλήσει μαζί του δύο ημέρες πριν εξαφανιστεί. Είχε κανονίσει να επιστρέψει και ήταν πολύ χαρούμενος. Ήθελε να έρθει να δει τα τέσσερα εγγόνια του, τα παιδιά τα δικά μου και του αδερφού μου», ανέφερε.

Ο αγνοούμενος μετά τον θάνατο της συζύγου του, το 2011 ταξίδευε συχνά στην Πατρίδα. Το πατρικό σπίτι στο χωριό, ήταν το καταφύγιό του.

«Στο τελευταίο του ταξίδι στην Ελλάδα έμεινε για έξι μήνες. Ερχόταν δύο φορές το χρόνο στην Αμερική για να μας βοηθά με τα εστιατόρια που έχουμε εδώ, καθώς είχε βγει στη σύνταξη αλλά και για να βλέπει τα εγγόνια του. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί και είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει κακία σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω με τη βοήθεια σας να καταφέρουμε να βρούμε κάποιον που θα βγει μπροστά και θα μιλήσει. Κάποιος έκανε κακό στον πατέρα μας», τόνισε ο γιος του αγνοούμενου.

Το προγραμματισμένο ραντεβού την νύχτα της εξαφάνισή του & το κρίσιμο βίντεο

Το βράδυ της εξαφάνισής του, ο Κωνσταντίνος Γρεβενίτης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον άνθρωπο που φρόντιζε τα χωράφια του και το επόμενο πρωί με τον ανιψιό του.

Στον χρόνο που μεσολάβησε, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

«Ο γείτονας, είδε τον πατέρα μου το προηγούμενο απόγευμα γύρω στις τέσσερις – πέντε. Είχε μία συνάντηση στο σπίτι του με αυτόν που πρόσεχε τα περιβόλια. Από εκεί και πέρα δεν τον ξανά είδε κανείς. Το επόμενο πρωί είχε προγραμματίσει να πάει με τον ξάδερφο μου στον δικηγόρο του και από εκείνον μάθαμε ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ. Τα μόνα στοιχεία που γνωρίζω είναι ότι τα κλειδιά και το αυτοκίνητο του, ήταν στο σπίτι και πως τα γυαλιά οράσεως που φορούσε, βρέθηκαν πεταμένα στην αυλή. Τον επιστάτη που τον είδε τελευταίος, δεν τον γνωρίζω. Ξέρω μόνο ότι η αστυνομία τον κάλεσε αρκετές φορές για κατάθεση», επεσήμανε ο γιος του Κώστα Γρεβενίτη.

Ο γιος του αναφέρεται και σε ένα κρίσιμο στοιχείο από βιντεοληπτικό υλικό τη νύχτα της εξαφάνισης που η οικογένεια προσπαθεί, μέσω νομικών ενεργειών, να αποκτήσει καθώς δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία.

«Υπάρχει και ένα βίντεο από έναν φούρνο κοντά στο σπίτι του πατέρα μας που καταγράφει το αυτοκίνητο του επιστάτη να φεύγει. Προσπαθούμε να βάλουμε έναν δικηγόρο και σαν γιοι του, να έχουμε όλα τα χαρτιά. Η αστυνομία δεν μας έχει ενημερώσει για τίποτα», είπε κλείνοντας.

«Πρώτη φορά ακούω ότι θα πήγαινε μάρτυρας σε δικαστήριο όταν χάθηκε…»

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και ο Δημήτρης Γρεβενίτης, ο δεύτερος γιος του αγνοούμενου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, που ζει στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε την εξαφάνιση του πατέρα του αλλά και μια κρίσιμη λεπτομέρεια που – όπως υποστηρίζει – άκουσε για πρώτη φορά. Ότι το πρωί της επόμενης μέρας απ’ την εξαφάνιση ο πατέρας του επρόκειτο να εμφανιστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο.

«Εγώ δεν γνώριζα ότι ο πατέρας μου θα παρουσιαζόταν ως μάρτυρας σε δικαστήριο. Δεν μου το είπε ο ξάδελφός μου, ούτε ο δικηγόρος. Το μόνο που ξέρω είναι ότι το προηγούμενο απόγευμα, ο ξάδελφος μου άφησε τον πατέρα μου στο σπίτι του και έφυγε. Το πρωί του τηλεφώνησε τυχαία και δεν απάντησε. Έτσι αποφάσισε να περάσει από το σπίτι του αλλά και πάλι δεν τον βρήκε. Συνέχισε τις δουλειές του και πήγε στα ζώα και στο γυρισμό, το βράδυ, που είχαν κανονίσει να πάνε στον δικηγόρο, δεν εμφανίστηκε και τότε ανησύχησε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Όταν μου τηλεφώνησε για να με ενημερώσει για την εξαφάνιση του πατέρα μου τον ρώτησα…. “Αφού είδες το αυτοκίνητο του πατέρα μου έξω απ’ το σπίτι του το πρωί που πέρασες. Δεν αναρωτήθηκες που είναι ο θείος μου;”», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η τελευταία επικοινωνία – «Μου έκανε εντύπωση ότι…»

Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του ήταν λίγες ημέρες πριν χαθεί και όλα μαρτυρούσαν έναν άνθρωπο που έκανε σχέδια για την επιστροφή του στην Αμερική.

«Ρώτησε τη γυναίκα μου τι θέλει να της φέρει. Ήταν να έρθει πίσω στην Αμερική, μετά από μία ή δύο εβδομάδες. Είδε τον εγγονό του, στο FaceTime, που έχει πάρει και το όνομα του», είπε σχετικά.

Ο Δημήτρης περιγράφει γεμάτος ένταση τη στιγμή που τον κάλεσε στο τηλέφωνο ο ξάδελφος του και του ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του χάθηκε.

«Μου λέει “Τζίμη ο πατέρας σου χάθηκε! Πάρε γρήγορα τηλέφωνο τον δικηγόρο”. Μου έκανε εντύπωση που πήρε πρώτα εμένα τηλέφωνο και όχι τα αδέλφια μου, γιατί δεν το συνήθιζε. Για μία εβδομάδα έπαιρνα τηλέφωνο τον προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος και ρωτούσα για τα στοιχεία… αν βρήκαν αίμα, αν άκουσε κανένας τίποτα, αν βρήκαν οτιδήποτε στο σπίτι του πατέρα μου και μου απαντούσαν αρνητικά. Μετά από τρεις μέρες μαθαίνω από την θεία μου ότι βρήκαν τα γυαλιά του», είπε.

Σήμερα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσευχή και επιμονή.

«Εγώ είμαι εδώ στην Αμερική, κάνω τον σταυρό μου και προσεύχομαι να βρεθεί η αλήθεια. Πιστεύω ότι αν βάλετε στον μάρτυρα, ανιχνευτή ψεύδους, θα αποτύχει. Εγγυώμαι ότι θα αποτύχει 100%. Γιατί η ιστορία που λέει, αλλάζει..», τονίζει.

Για το σπίτι στη Λακωνία και τα κλειδιά, ο γιος του αγνοούμενου λέει πως δεν έχουν πρόσβαση. Τα κλειδιά του σπιτιού τα έχει μόνο ο τρίτος αδελφός τους και ο δικηγόρος του πατέρα τους.

«Δεν είχε άλλος κλειδιά και δεν είχε πειραχτεί τίποτα μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν και χρήματα, δεν πήραν τίποτα», υποστήριξε.

Μια μέρα πριν εξαφανιστεί, ο πατέρας του συναντήθηκε με τον επιστήθιο φίλο του στην πλατεία του χωριού και του εκμυστηρεύτηκε κάποιες πληροφορίες για έναν επιστάτη με τον οποίο είχε έρθει σε ρήξη.

«Το πρωί συνάντησε έναν φίλο του και ήπιαν καφέ. Τον έχουν καλέσει για κατάθεση δύο – τρείς φορές οι αστυνόμοι. Ο πατέρας μου του ανέφερε ότι είχε τσακωθεί με έναν επιστάτη για τα χωράφια, πριν αναλάβει ο καινούργιος. Έναν από την Τρίπολη που τον έδιωξε. Όταν συναντήθηκε με τον νέο διαχειριστή ήταν γύρω στις 5:30 το απόγευμα και από ό,τι λένε δεν φαίνεται στην κάμερα. Αναρωτιέμαι και νύχτα να ήταν δεν βλέπεις πότε φεύγει ένα αυτοκίνητο και πότε μπαίνει;», κατέλήξε.

Τι λέει ο επιστάτης του Κώστα Γρεβενίτη που είναι και ο τελευταίος μάρτυρας

Το «Τούνελ» κατά την επιτόπια έρευνα στον Βλαχιώτη Λακωνίας, προκειμένου να διερευνήσει τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, αναζήτησε τον επιστάτη των κτημάτων του, τον τελευταίο άνθρωπο που τον είδε πριν χαθούν τα ίχνη του.

Τον εντόπισε στο χωριό του και εκείνος περιέγραψε με λεπτομέρειες την τελευταία τους συνάντηση.

«Τον είδα το απόγευμα. Καθίσαμε περίπου μισή ώρα με σαράντα λεπτά. Ήταν ακόμη μέρα όταν πήγα και του είχα πάρει κι έναν καφέ. Πρέπει να ήταν γύρω στις επτά και έφυγα λίγο πριν από τις οκτώ. Καθίσαμε στο μπαλκόνι και συζητούσαμε γενικά, για διάφορα θέματα. Εκείνη την περίοδο γίνονταν και οι εκλογές της Περιφέρειας και κουβεντιάζαμε σχετικά με αυτό. Δεν αντιλήφθηκα να τον απασχολεί κάτι ιδιαίτερο. Μου φάνηκε απολύτως φυσιολογικός, όσο τουλάχιστον μπορούσα να γνωρίζω, αφού τον ήξερα περίπου έναν χρόνο. Στο σπίτι δεν είδα κάποιον άλλον. Καθίσαμε έξω, οπότε δεν μπορώ να ξέρω με βεβαιότητα αν υπήρχε κάποιος μέσα, αλλά δεν το νομίζω. Την επόμενη μέρα έμαθα για την εξαφάνισή του. Νομίζω πως μου είχε πει ότι σε λίγες μέρες θα έφευγε για την Αμερική και θα επέστρεφε τον Νοέμβριο, για να ξεκινήσουμε το μάζεμα της ελιάς…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τον λόγο της επίσκεψής του εκείνο το απόγευμα, ο επιστάτης εξήγησε:

«Ήξερα ότι ήταν μόνος του, οπότε περνούσα συχνά όταν πήγαινα για πότισμα ή για κάποια δουλειά στα χωράφια. Εκείνη την ημέρα πήγα να ελέγξω αν είχε κλείσει η γεώτρηση. Μου είχε πει ότι την επόμενη μέρα σκόπευε να πάει στο Πλατανάκι, όπου βρίσκεται το πατρικό του σπίτι. Έφτιαχνε μια μάντρα εκεί».

«Ο τρόπος που εξαφανίστηκε είναι πραγματικά πολύ περίεργος…»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη δημοσιογράφο, θυμήθηκε και μια ακόμη λεπτομέρεια: «Με είχε καλέσει γιατί είχε παραγγείλει ένα φανάρι για το αυτοκίνητό του, που είχε σπάσει και του ζήτησαν τελικά 1.200 ευρώ. Μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Είχαμε συμφωνήσει να πάω από εκεί για να το φωτογραφίσουμε και να στείλουμε τις εικόνες σε έναν γνωστό μου. Αυτό και κάναμε. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι. Καλέσαμε μαζί τον φανοποιό και του έστειλα τις φωτογραφίες μέσω Viber. Το υλικό αυτό βρίσκεται και στη διάθεση της αστυνομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο ο αγνοούμενος θα μπορούσε να περπατήσει μόνο σε κοντινή απόσταση, έως το νεκροταφείο που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο.

«Είχε δύο ή τρία ζευγάρια γυαλιά, όχι μόνο ένα. Δεν γνώριζα ότι βρέθηκε κάποιο ζευγάρι πεταμένο στην αυλή. Το έμαθα αργότερα, ίσως και έναν μήνα μετά. Γενικά, δεν ήταν άνθρωπος που θα πετούσε τα πράγματά του. Ήταν προσεγμένος, πάντα καλοντυμένος, με το πουκάμισο και το παντελόνι του. Ο τρόπος που εξαφανίστηκε είναι πραγματικά πολύ περίεργος…», κατέληξε.

«Μετά την εξαφάνισή του χάθηκε και ο εργάτης που καθάρισε την αυλή του…»

«Όταν έγινε η εξαφάνιση, προφανώς ήμουν από τους πρώτους που μπήκαν στο κάδρο των υπόπτων και έπρεπε να με ελέγξουν. Αυτό ήταν και το λογικό αφού ήμουν ο τελευταίος που τον είδε πριν χαθεί. Προσπάθησα να διευκολύνω την κατάσταση και τους ζήτησα να πάρουν το αμάξι μου για έλεγχο. Είδαν ότι είναι καθαρό . Βρήκαν μόνο στην πόρτα του οδηγού μια σταγόνα αίμα και μου ζήτησαν να δώσω DNA. Ήταν όντως το δικό μου. Τσέκαραν τα πάντα ακόμα και τις κλήσεις μου…», λέει ο επιστάτης του Κώστα Γρεβενίτη, ο οποίος αγνοείται από τις 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Σε ερώτηση της ρεπόρτερ για το τι θα απαντούσε σε όσους πιστεύουν ότι ο ίδιος εξαφάνισε τον ηλικιωμένο, απάντησε πως θα είχε φανεί από τις κάμερες και πως θα ήταν αδύνατο να σηκώσει μόνος του έναν άνδρα βάρους 80-90 κιλών.

«Φαίνεται η διαδρομή μου όλη, οπότε θα φαινόταν κι αυτό. Διακρίνεται το βαν μου, αν είχα κάνει κάτι τέτοιο για παράδειγμα δεν θα έλεγα και στους αστυνομικούς να το πάρουν και να το ελέγξουν για βιολογικό υλικό. Στη μεταξύ μας συμφωνία ήμασταν εντάξει. Ούτε του χρωστούσα ούτε μου χρωστούσε. Με πλήρωσε για τις ελιές που μάζεψα, το είχαμε κλείσει αυτό αλλά για τα υπόλοιπα κτήματα δεν προλάβαμε. Από όταν εξαφανίστηκε ο κυρ Κώστας, τα παράτησα κι εγώ γιατί δεν οδηγούσε κάπου. Ούτε ισχύει αυτό για εν ισχύ ενοικιαστήριο. Πριν από εμένα είχε αρκετούς ενοικιαστές. Ξέρω για έναν από την Τρίπολη, που τον είχε νομίζω το 2021, ότι είχαν μια αντιδικία. Τώρα δεν ξέρω αν είχε φτάσει σε δικαστική μορφή ή τι άλλο είχε γίνει», συμπλήρωσε.

Αυτό που του φαίνεται περίεργο, όπως λέει στην κάμερα του «Τούνελ», είναι γιατί καθαρίστηκε η πίσω είσοδος του σπιτιού.

«Δύο μέρες πριν, την Τρίτη, του είχα καθαρίσει την πίσω είσοδο μαζί με έναν Πακιστανό εργάτη. Κόψαμε και τη μουριά και τα υπόλοιπα που είχε, για να έχει πρόσβαση στο σπίτι. Μπορεί να περίμενε κάποιον και να ήξερε ότι υπήρχε κάμερα μπροστά και να μην ήθελε να τον δουν. Τώρα τι μπορεί να συνέβη, δεν ξέρω. Ψάχνανε να βρουν τον Πακιστανό που πήγαινε στο σπίτι και βρέθηκε μετά από τρεις μήνες στην Ισπανία. Αν πέρασε ανάκριση, δεν ξέρω…», υπογραμμίζει.

Προσθέτει πως με τον Πακιστανό που έμενε απέναντι από το σπίτι του αγνοούμενου, από την πίσω πλευρά, ο Γρεβενίτης είχε κάνει συμφωνία όταν πρωτοήρθε από την Αμερική, να του κάνει δουλειές στο σπίτι και να του καθαρίζει τον κήπο.

«Ο συγκεκριμένος, όταν εξαφανίστηκε ο κυρ Κώστας, μετά από λίγο εξαφανίστηκε κι εκείνος και το ανέφερα εγώ σε μια συζήτηση στην Αστυνομία, να τον ρωτήσουν αν ήξερε κι εκείνος τίποτα. Έτσι τον έψαξαν», καταλήγει.

Επισημαίνει πως, όταν έφυγε, άφησε τον αγνοούμενο να κάθεται στο πίσω τραπεζάκι της αυλής, όπου μιλούσαν.

«Με είχαν ως βασικό ύποπτο και δεν έψαχναν αλλού…»

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε ζωντανό τον αγνοούμενο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία ο επιστάτης στα χωράφια του, αναφέρθηκε σε όσα του καταλογίστηκαν αλλά και στην ανάγκη να λάμψει η αλήθεια για το τι του έχει συμβεί προκειμένου να ηρεμήσει η οικογένειά του.

«Την επόμενη ημέρα το πρωί, γύρω στις δέκα-έντεκα, προσπάθησα να τον βρω στο τηλέφωνο για να του πω ότι ο φανοποιός είχε βρει το φανάρι για το αυτοκίνητό του και να μιλήσουν μεταξύ τους. Τον πήρα δύο με τρεις φορές, αλλά δεν κατάφερα να τον βρω. Όταν με κάλεσαν εμένα από την αστυνομία, είχαν βγει ήδη έξω και έψαχναν. Τους είπα αν ήθελαν να κατέβω να βοηθήσω στις έρευνες και με ρώτησαν μόνο για δύο χωράφια που είχε. Τα έστειλα στον Διοικητή του τμήματος. Την επόμενη ημέρα πήγα κι εγώ στις έρευνες σε όλα τα χωράφια που ήξερα, από αυτά του κυρ Κώστα. Είχαν φέρει και ειδικό σκυλί τα παιδιά από την αστυνομία μαζί και ελέγξαμε και μια στέρνα….», είπε αρχικά.

Επιμένει ιδιαίτερα στη σημασία που είχε για τον ίδιο το γεγονός ότι καθαρίστηκε το πίσω μονοπάτι του σπιτιού, καθώς, όπως αναφέρει, ο Πακιστανός εργάτης πηγαινοερχόταν πάντα από εκείνο το σημείο.

«Εγώ τους εξήγησα και τους βοήθησα όσο μπορούσα, αλλά καλό δεν θα ήταν να φανεί η αλήθεια; Για να μάθουν και οι δικοί του τι συνέβη; Προφανώς, για να είναι εξαφανισμένος για πάνω από δυο χρόνια, κάτι κακό θα έχει συμβεί. Και για μένα είναι ψυχοφθόρο να είμαι συνέχεια στη φάση των υπόπτων. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνεχίσεις να το σκέφτεσαι, γιατί θα τρελαθείς. Αν δεν μπορεί η αστυνομία, τι; Θα το βρω εγώ;», συνέχισε.