Λακωνία: Η σύζυγος και ο αδερφός 63χρονου σκηνοθέτησαν τον τόπο θανάτου για να αποφύγουν ελέγχους και ποινικές κυρώσεις

Για σχεδόν έναν μήνα παρέμεινε κρυμμένη η αλήθεια πίσω από το «σκηνοθετημένο» δυστύχημα του 63χρονου Χρήστου στο Φοινίκι Λακωνίας, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που εργαζόταν και ο αδερφός του με τη σύζυγο του νεκρού προσπάθησαν να κρύψουν τα πραγματικά γεγονότα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τις αστυνομικές Αρχές, στις 12 Ιανουαρίου ο 63χρονος είχε εντοπιστεί στην αυλή του πατρικού του σπιτιού στο Φοινίκι Λακωνίας. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τις έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο 63χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα μετά από πτώση κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε σε άλλο σπίτι για λογαριασμό εταιρείας της 49χρονης συζύγου του.

Ο αδερφός του 63χρονου μετέφερε τη σορό του στο πατρικό του σπίτι για να αποκρύψει, όπως φαίνεται, ότι συνέβη εργατικό δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο λόγος της απόπειρας συγκάλυψης ήταν για να αποφευχθούν ποινικές ευθύνες στους συγγενείς του θύματος καθώς όπως φαίνεται πραγματοποιούσαν εργασίες στην ταράτσα κτιρίου χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα έγγραφα.

Η αλήθεια, όμως, δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, ο αδερφός του θύματος συνελήφθη για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη. Ο 63χρονος μαζί με τον έναν αδερφό του διατηρούσαν επί χρόνια εταιρεία ανέγερσης κτιρίων και κατασκευής στεγών και εργάζονταν μαζί. Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, ο αδερφός του θύματος είχε συνταξιοδοτηθεί και η εταιρεία πέρασε στο όνομα της 49χρονης συζύγου του Χρήστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο 63χρονος βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του σε οίκημα, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες στην ταράτσα του κτιρίου. Εκεί σημειώθηκε το ατύχημα που του κόστισε τη ζωή. Στη συνέχεια, η σύζυγός του και ο αδερφός του μετέφεραν τη σορό του στην πατρική του κατοικία, προκειμένου να παρουσιαστεί ο θάνατός του ως ατύχημα στον χώρο αυτό και να αποφευχθούν περαιτέρω έλεγχοι.

«Ακουγόταν στο χωριό ότι το δυστύχημα έγινε σε μια οικοδομή»

«Στην αρχή είχε ακουστεί ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού του, του πατρικού του. Αυτό υποθέσαμε, γιατί ξέρουμε την οικογένεια και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είχε γίνει κάτι διαφορετικό. Μετά, όμως, άρχισαν να ακούγονται ότι δεν έγινε εκεί, αλλά σε μια οικοδομή που έφτιαχναν. Ήταν χρόνια επαγγελματίες, δούλευαν σκεπές. Αυτό ακουγόταν πολύ έντονα στο χωριό. Δεν είχε ακουστεί ποτέ ότι υπήρχαν καβγάδες. Ήταν αγαπημένα αδέρφια. Είναι τρία αδέρφια: ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Αντώνης. Ο Αντώνης ασχολείται περισσότερο με τζάκια, ενώ ο Γιάννης με τον Χρήστο δούλευαν πάντα μαζί, στις σκεπές. Η οικοδομή είναι περίπου 150 μέτρα πριν από το πατρικό, πριν από την πάνω πλατεία. Το χωριό έχει δύο πλατείες, την κάτω και την πάνω. Το πατρικό του Χρήστου είναι κοντά στην πάνω πλατεία», λέει φίλος του 63χρονου μιλώντας στο newsit.gr.

Σοκαρισμένη παραμένει και η κόρη του Χρήστου, η οποία από την πρώτη στιγμή αδυνατεί να πιστέψει τον χαμό του πατέρα της. Περίπου δέκα ημέρες μετά την κηδεία του, η ίδια έλαβε το πτυχίο της και έγραψε στον λογαριασμό της στα social media: «Μπαμπά μου, το πήραμε».

«Μετά την κηδεία, δεν παρατήρησα κάτι περίεργο. Η συμπεριφορά τους ήταν φυσιολογική. Η κόρη του το έχει πάρει πολύ βαριά. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ. Νομίζω ότι πρόσφατα πήρε και το πτυχίο της από την Καλαμάτα», αναφέρει φίλος του θύματος.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη τέσσερα άτομα, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη, καθώς φέρονται να βοήθησαν στη μεταφορά του 63χρονου από τον τόπο του ατυχήματος στην πατρική του κατοικία. Σε βάρος της 49χρονης συζύγου του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο αδερφός του θύματος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.