Κυψέλη: Σοκάρει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ – “Τον έπιασα να ασελγεί πάνω της, τον χτύπησα με τηγάνι”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρει το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στην Κυψέλη, όταν άνδρας εισέβαλε σε οικία και φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκα ΑμεΑ.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο σπίτι, όπου διαμένουν 25χρονες δίδυμες ΑμεΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους.

Για το περιστατικό μίλησε στο Mega η μητέρα των γυναικών.

Όπως ανέφερε, είχε πάει στο φαρμακείο για 10 λεπτά και όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τον δράστη να ασελγεί πάνω στη μία κόρη της. Αμέσως πήρε ένα τηγάνι και τον χτύπησε, αλλά εκείνος τής επιτέθηκε και τη χτύπησε με μπουνιά στο μάτι, όπως και τη μία κόρη της.

Στη συνέχεια, η μητέρα πήρε μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγά, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Όπως είπε η μητέρα, οι κόρες της νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση στο Θριάσιο, σοκαρισμένες από την επίθεση που δέχθηκαν.

Ο δράστης, που είναι γνωστός στην οικογένεια (φέρεται να βοηθούσε κάνοντας διάφορες δουλειές) έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, και αναζητείται.

Δείτε βίντεο:

Κυψέλη σεξουαλική κακοποίηση

