Μητέρα στην Κυψέλη κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης ΑμεΑ κόρη της από άνδρα που τη βοηθούσε στα ψώνια
Σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης ΑμεΑ στην Κυψέλη εξετάζουν οι Αρχές, έπειτα από αναφορά της μητέρας της, η οποία φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι.
Σύμφωνα με το protothema.gr, η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε την κακοποίηση όταν παρακολούθησε υλικό από κάμερες που βρίσκονται εγκατεστημένες εντός της οικίας.
Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και να διαμένει στην ίδια περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κορίτσι είχε και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ. Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ολοκληρώσει την πράξη.
Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η μητέρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση.
Τέλος, οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους.
