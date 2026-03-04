Κρήτη: Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ηράκλειο – Δύο άτομα τραυματίστηκαν, δείτε εικόνες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, για τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι (04/03) στο Χουδέτσι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με το creta24.gr, υπήρξε κινητοποίηση από ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Πυροσβεστική, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου, το οποίο ήταν εντός του αυτοκινήτου που είχε ανατραπεί.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα, δύο από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου και ένα από την ΕΜΑΚ, ενώ από το τροχαίο έχουν τραυματιστεί ελαφρά δύο άτομα.

Τέλος, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 και οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες.

Δείτε εικόνες από το σημείο: