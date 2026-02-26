MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Έπεσε με το αυτοκίνητό του στη τζαμαρία του μίνι μάρκετ επειδή η ιδιοκτήτρια του έκανε παρατήρηση – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκδικητική ενέργεια και όχι ένα απλό τροχαίο φαίνεται ότι είναι η εκτροπή ενός αυτοκινήτου με οδηγό έναν 47χρονο που έπεσε πάνω σε μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5:00 το πρωί, όταν ο 47χρονος μπήκε στο μίνι μάρκετ σε εμφανή κατάσταση μέθης. Η αδυναμία του, όμως, να αποφασίσει τι θα ψωνίσει προκάλεσε την παρατήρηση της ιδιοκτήτριας, η οποία του ζήτησε να επισπεύσει.

Τότε ο 47χρονος φέρεται ότι εξοργίστηκε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έπεσε με αυτό πάνω στην πρόσοψη του καταστήματος παρασύροντας και ένα δίκυκλο που ανήκε σε διανομέα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του patris.gr, μετά την πρόσκρουση του αυτοκινήτου στην είσοδο του μίνι μάρκετ, ο διανομέας οργισμένος έβγαλε έξω από το όχημα τον 47χρονο.

Ευτυχώς τόσο η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ όσο και ο διανομέας δεν τραυματίστηκαν.

Ο 47χρονος συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Κρήτη Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Όσο μιλάει για θέματα που δεν γνωρίζει, εκτίθεται

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 9 ώρες πριν

Η Σμαράγδα και η ομάδα “Πολύ Κουλ” επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΕΔΕ για την… άφαντη παιδίατρο στη Ζάκυνθο – Γεωργιάδης: “Συγγνώμη για την συμπεριφορά της γιατρού”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εργασίες κλάδευσης δέντρων σήμερα στην Εθνική Οδό 2  Θεσσαλονίκης- Έδεσσας

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Θανάσης Αλευράς για Ακύλα: Το κομμάτι μέσα από την πλάκα του έχει και μια πολύ σοβαρή ματιά στην πραγματικότητα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

O Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας μετά τον τραυματισμό του αδερφού του