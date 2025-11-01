MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: “Έγινε πραγματικός πόλεμος, πυροβολούσαν με καλάσνικοφ”, λέει κάτοικος για το μακελειό στα Βορίζια

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ δύο οικογενειών σημειώθηκε στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τρεις άνθρωποι τις ζωές τους.

Κάτοικος της περιοχής που ζητά να τηρηθεί η ανωνυμία του καθώς ο φόβος είναι διάχυτος στην περιοχή, περιγράφει στο iefimerida.gr τι συνέβη στα Βορίζια και ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα.

Όπως λέει: «Έγινε πραγματικός πόλεμος. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι συνέβη. Πυροβολούσαν με καλάσνικοφ και από τις δύο πλευρές. Έχουμε τουλάχιστον δύο με τρεις νεκρούς και πάνω από 7 με 8 τραυματίες. Τους τραυματίες από την μία οικογένεια τους μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Μοιρών και από την άλλη οικογένεια σε άλλο κοντινό Κέντρο Υγείας, για να μην συνεχιστεί το αιματοκύλισμα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αναβρασμός και μια τρομακτική ηρεμία μέσα στο χωριό. Όλα αυτά τα σημερινά έγιναν για μια βόμβα που τοποθέτησαν κάποιοι στο σπίτι της μίας οικογένειας. Χωρίς φυσικά να γνωρίζουμε εάν την τοποθέτησαν τα μέλη της άλλης οικογένειας. Γεγονός είναι ότι αυτές οι δύο οικογένειες έχουν τεράστια έχθρα μεταξύ τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αμέσως τα μέλη της οικογένειας, στο σπίτι της οποίας είχε τοποθετηθεί η βόμβα θεώρησαν ότι τα μέλη της άλλης οικογένειας ευθύνονται για αυτή την πράξη και έγινε ότι έγινε. Όλοι στο χωριό είναι ασφαλώς τρομοκρατημένοι και φοβόμαστε για τα χειρότερα».

Τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, όταν δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυροβολισμούς μεταξύ τους.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής μετά από έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι της μίας οικογένειας. Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο σήμερα το πρωί μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι πήγαν στο χωριό για αντίποινα.

Βεντέτα Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

