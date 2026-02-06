MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένους από ορμητικά νερά με “σχοινί” από δεμένα σεντόνια – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με ένα αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί, από τα ορμητικά νερά της βροχής.

Το ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί λόγω καταρρακτωδών βροχών και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ υπό τις οδηγίες αστυνομικού, οι ένοικοι έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά τη διάσχιση, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω». Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.

Δείτε το βίντεο:

Κορωπί

