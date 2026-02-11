MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για εμπόριο και κατοχή ναρκωτικών – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 35χρονου Έλληνα και ενός 19χρονου Αλβανού προχώρησαν χθες το βράδυ στο Κιλκίς, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες συνελήφθησαν καθώς στην κατοχή του 35χρονου άνδρα βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,7 γραμμαρίων, την οποία προμηθεύτηκε νωρίτερα από τον 19χρονο Αλβανό, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην κατοχή του 19χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ. Επίσης, από την οικία του κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,9 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

