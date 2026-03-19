Κατερίνη: Κατάφεραν να αρπάξουν από γυναίκα χρήματα και κοσμήματα αξίας 79.000 ευρώ με δήθεν διαρροή ρεύματος

Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 σε βάρος μίας γυναίκας στην Κατερίνη, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι δήθεν υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία της και προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, την παρότρυνε να τα τυλίξει με αλουμινόχαρτο και να τα τοποθετήσει σε ξύλινο τραπέζι του σπιτιού.

Στη συνέχεια με διάφορα προσχήματα την παρότρυνε να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της οικίας και σε ανύποπτο χρόνο, ο συλληφθείς αφαίρεσε τα χρήματα και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 79.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του σε περιοχή της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρότου – αερίου με γεμιστήρα, καθώς και διάφορα κοσμήματα και ένα κλειδί οχήματος, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Κατασχέθηκε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες. Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα. Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται δηλώνοντας οποιαδήποτε ιδιότητα.

σε κανέναν που εμφανίζεται δηλώνοντας οποιαδήποτε ιδιότητα. Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.