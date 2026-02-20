MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιωάννινα: Νεκρή γυναίκα στην άκρη του δρόμου στην Κρύα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Κρύας Ιωαννίνων εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου η γυναίκα κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

ΕΚΑΒ Ιωάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος – Ξεπερνά τα 120.000 ευρώ η ζημιά

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος για τη φυγή του στη Μήλο: “Φαντάζονταν ότι μου ‘στριψε, ήρθαν μεγάλοι τραγουδιστές για να δουν αν είμαι καλά”

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Κώστας Δόξας: Με κράτησε η ιδιότητά μου ως μπαμπάς – Δεν με οδήγησε σε επαγγελματική πτώση, ήταν γκρεμός

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σε επιφυλακή ο ισραηλινός στρατός για το Ιράν – “Το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη”, λέει εκπρόσωπος των IDF

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται σήμερα οι 38 που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και σήμερα