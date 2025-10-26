MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηγουμενίτσα: Το λιμενικό διέσωσε 50χρονο από σκάφος που βυθιζόταν – Είχε μαζί του 135 κιλά κάνναβης – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Τις πρώτες πρωινές ώρες την 24-10-2025, ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Π.Λ.Σ.) προέβη στη διάσωση ενός 50χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Αλβανίας), από ημιβυθισμένο σκάφος που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας “ΠΡΑΣΟΥΔΙ” Ηγουμενίτσας (Δείτε εδώ). Άμεσα, κινητοποιήθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας, της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, τα οποία διενήργησαν εκτεταμένες έρευνες σε ξηρά και θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τις πρωινές ώρες την 24-10-2025, με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη, ανασύρθηκαν από το εσωτερικό του ανωτέρω σκάφους πέντε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 79,75 κιλών. Σε συνέχεια των ερευνών, την 25-10-2025, στη θαλάσσια περιοχή “ΒΟΝΤΑ” Σαγιάδας εντοπίστηκε επιπλέον σάκος, ο οποίος αποτελούσε μέρος του συνολικού φορτίου και περιείχε έξι νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 56,13 κιλών. Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ανήλθε στα 135,88 κιλά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός. Ο συλληφθείς κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου “περί εξαρτησιογόνων ουσιών”, καθώς επιχείρησε να εισάγει παράνομα στη χώρα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, αλλά και για “παράνομη είσοδο στη χώρα” καθώς στερείτο νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το πολυεστερικό σκάφος ως μέσο μεταφοράς τους και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η αξία της κατασχεθείσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€).

Δείτε φωτογραφίες:

DCIM\100GOPRO\GOPR9110.JPG

Ηγουμενίτσα Ναρκωτικά Σκάφος

