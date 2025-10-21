Η ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί γιατί μετέφερε τη Βανδή με περιπολικό: “Κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο”
Έπραξαν ως όφειλαν λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. για τους αστυνομικούς που μετέφεραν την Δέσποινα Βανδή, όταν έμεινε το αυτοκίνητό της σε αυτοκινητόδρομο στη Χαλκιδική, μετά από έντονη κριτική που δέχτηκε η ελληνική αστυνομία για την μεταφορά της τραγουδίστριας με περιπολικό.
Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν σύμφωνα με το iefimerida.gr: «Αυτή η γυναίκα κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ, έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της, έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
Διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.
Καμία ΕΔΕ, οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φοινικούντα: “Το έγκλημα έχει γίνει λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου” λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
- Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και το “Αλεξάνδρειο” η Εθνική μπάσκετ για τον πρώτο αγώνα των προκριματικών του MundoBasket 2027
- Πορεία διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο