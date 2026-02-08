Γυναίκα ο άνθρωπος-σκιά στην υπόθεση κατασκοπείας με τον 54χρονο σμήναρχο

Γυναίκα είναι ο άνθρωπος-σκιά στην υπόθεση κατασκοπείας με τον 54χρονο σμήναρχο.

Όπως αποκάλυψε το ERT News, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει καμία σχέση με τον στρατό και έχει υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αυτή η γυναίκα ήταν παρούσα το 2025 στην Αθήνα, στη συνάντηση του σμηνάρχου με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ έχουν στα χέρια τους φωτογραφίες που δείχνουν τη γυναίκα αυτή με τον συγκεκριμένο άνδρα. Οι Αρχές ερευνούν αν η γυναίκα ήταν εκείνη που πλησίασε και προσέγγισε τον σμήναρχο, αλλά και πότε και με ποιον τρόπο συνάντησε τον Κινέζο κατάσκοπο.

Όπως μεταδίδει, επίσης, το ΕΡΤnews σχετικά με το προφίλ του Κινέζου πράκτορα, το επίθετό του δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικό.