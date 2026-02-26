MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φυλακές Δομοκού: Έκρυβαν μαχαίρια, σουβλιά και λάμες σε ψυγείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, αποτελούμενο από αυτοσχέδια μαχαίρια, σουβλιά, ακόμη και μεταλλικά αντικείμενα που ξεπερνούν τα 20 εκατοστά, εντοπίστηκε μετά από έφοδο της Ελληνικής Αστυνομίας στις φυλακές Δομοκού. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι τα όποια μέτρα ασφαλείας υπήρχαν στο σωφρονιστικό κατάστημα ήταν τουλάχιστον διάτρητα όπως μεταδίδει το protothema.gr.

Ενδεικτικό είναι ότι σε κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο της Γ1 πτέρυγας, βρέθηκε μέσα σε ψυγείο μια σακούλα γεμάτη με αιχμηρά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν τέσσερα αυτοσχέδια μαχαίρια (έως 10 εκατοστά), λάμες και μια μεταλλική λόγχη, αυτοσχέδια σουβλιά, ικανά να τραυματίσουν βαρύτατα κρατουμένους και σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε 40 κελιά στην Α2 και Γ1 πτέρυγα, οδήγησαν επίσης στην κατάσχεση αρκετών κινητών τηλεφώνων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι πολλοί κρατούμενοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.

Έλεγχοι σε κελιά γνωστών κρατουμένων

Ανάμεσα στα κελιά όπου διενεργήθηκαν έλεγχοι ήταν και αυτό του Αλβανού κρατουμένου, γνωστού ως «Σάντρι», στην κατοχή του οποίου δεν εντοπίστηκε κανένα όπλο. Στις παραπάνω πτέρυγες βρίσκεται και το κελί του Αλκέτ Ριζάι, όπου επίσης δεν βρέθηκε οπλισμός.

Η υπόθεση της δολοφονίας του 43χρονου

Την ίδια ώρα, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα βαρυποινίτη μέσα στον χώρο του πρώην αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 38χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και ο 50χρονος πρώην αρχιφύλακας των φυλακών, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Αξίζει να τονιστεί πως στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία δεν έχουν εντοπιστεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Παραμένει «άγνωστο» το πώς κατάφερε κάποιος να το περάσει εντός των φυλακών, με τα κρίσιμα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα δύο εβδομάδες μετά το έγκλημα.

Φυλακές Δομοκού

