Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που “χτυπούσε” ΑΤΜ και αυτοκίνητα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Λεία… μαμούθ πάνω από μισό εκατ. ευρώ

Την ταυτοποίηση έξι μελών εγκληματικής οργάνωσης που προέβαιναν σε διαρρήξεις ATM, καθώς και σε κλοπές οχημάτων, ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Πρόκειται για έξι ημεδαπούς, ηλικίας 34 έως 51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παρακολούθηση ραδιοφάσματος, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Δύο εκ των δραστών, 45 και 34 ετών, κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η δράση τους

Όπως προέκυψε από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, οι δράστες, από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2021, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάρρηξη off-site ΑΤΜ — μηχανημάτων που βρίσκονταν εκτός τραπεζικών υποκαταστημάτων.

Με τη χρήση κλεμμένων οχημάτων, μετέβαιναν στους στόχους τους κυρίως νυχτερινές ώρες και προέβαιναν στη διάρρηξη των ΑΤΜ με οξυγόνο, πλάσμα ή ακόμη και εκρηκτικές ύλες (μέθοδος «pizzaslide»).

Χρησιμοποιούσαν ειδικά εργαλεία και εξοπλισμό διάρρηξης, ενώ για τις μεταξύ τους επικοινωνίες διέθεταν ασύρματους και κινητά τηλέφωνα, έχοντας μάλιστα ορίσει άτομο που επιτηρούσε τον χώρο.

Παράλληλα, κατείχαν ισχυρό οπλισμό (πιστόλια και πολεμικά τυφέκια), γεγονός που δείχνει την προετοιμασία τους ακόμη και για ενδεχόμενη συμπλοκή με αστυνομικούς.

Τι βρέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρεις αποθηκευτικούς χώρους και κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 29 φυσίγγια

Πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια

Πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια κρότου

Επιχειρησιακός ρουχισμός και εξοπλισμός

Πλήθος κινητών τηλεφώνων

Επιπλέον, εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους πέντε κλεμμένα οχήματα.

Λεία… μαμούθ

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις διαρρήξεων ΑΤΜ (τετελεσμένες και σε απόπειρα), 6 κλοπές οχημάτων και 1 κλοπή πινακίδας κυκλοφορίας, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης ανέρχεται σε περίπου 503.740 ευρώ.

Οι δράστες είναι γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.