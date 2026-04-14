Εξάρχεια: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος περιπτεράς που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Αναζητούνται οι δύο δράστες

Ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ (13/4) με την αστυνομία να κάνει εξονυχιστικές έρευνες για να εντοπίσει τους δύο δράστες που επιτέθηκαν στον 50χρονο εργαζόμενο περιπτέρου που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δύο δράστες στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά το βαθύ μαχαίρωμα στο πόδι που είχε δεχτεί ο εργαζόμενος του περιπτέρου στα Εξάρχεια, εκείνος βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Όλα διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Ιπποκράτους, στο περίπτερο που εργαζόταν ο άτυχος άντρας, όταν δύο άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν το περίπτερο.

Ο υπάλληλος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, προσπάθησε να σταματήσει την κλοπή αντικειμένων βγαίνοντας έξω από το περίπτερο, με αποτέλεσμα να δεχτεί μαχαιριές στην αρτηρία του ποδιού, από έναν από τους δύο δράστες που τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο προχώρησαν στην περίδεση του τραύματος με τουρνικέ εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας του θύματος, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Είναι στο νοσοκομείο τώρα, η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά οι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους», είχε αναφέρει νωρίτερα ο φίλος του θύματος, ο οποίος ανέλαβε στη συνέχεια να σφραγίσει το περίπτερο.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Εξάρχεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Συγκινεί η Μαριλού Κατσαφάδου: Γυρνούσα στο ξενοδοχείο το βράδυ και η πρώτη μου σκέψη ήταν να την πάρω τηλέφωνο, δυστυχώς δεν την είχα

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Τραμπ: “Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα” αφού “τελειώσουμε” με το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν: “Κανένα λιμάνι δεν θα είναι ασφαλές αν κινδυνέψουν τα ιρανικά λιμάνια”

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Jennifer Lopez: Εκρηκτική εμφάνιση στο Coachella – “Έκλεψε” την παράσταση στο πλευρό του David Guetta

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σέρρες: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Στέφανο Μπορμπόκη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Η Ρωσία λέει πως ελπίζει σε ρεαλιστικούς δεσμούς με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας μετά την ήττα Όρμπαν