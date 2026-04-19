Λαμία: Μπήκε στην αυλή κατοικίας, άρπαξε το πορτοφόλι σε 10 δευτερόλεπτα και έφυγε ανενόχλητος – Δείτε βίντεο

Φόβος και τρόμος έχουν γίνει οι διαρρήξεις και κλοπές στη Λαμία. Το μεσημέρι του Σαββάτου γνωστός στην τοπική αστυνομία Ρομά, μπήκε στην αυλή κατοικίας στον περιφερειακό του Αγίου Λουκά και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και αφαίρεσε από τσάντα ένα πορτοφόλι.

Η γυναίκα που έπεσε θύμα κλοπής, είχε μόλις αφήσει την τσάντα της στον ελάχιστο χρόνο που χρειαζόταν για να εισέλθει μέσα στο σπίτι της στη Λαμία. Εντός του πορτοφολιού υπήρχε σεβαστό χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διπλώματα).

Μία από τις κάρτες ανήκε στον σύζυγό της κυρίας με την τσάντα, ο οποίος εντός λίγων λεπτών άρχισε να λαμβάνει μηνύματα με επιτυχημένες συναλλαγές. Τηλεφώνησε στη σύζυγό του να μάθει τι συμβαίνει και τότε εκείνη συνειδητοποίησε ότι της έλειπε το πορτοφόλι. Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ συγχρόνως κινήθηκαν προς τα Γαλανέικα, καθώς σε καταστήματα εκεί γινόντουσαν οι συναλλαγές, βάσει των ενημερώσεων από την τράπεζα, σύμφωνα με το LamiaReport.

Χάρη στους ευσυνείδητους επαγγελματίες δεν άργησαν να εντοπίσουν έναν Ρομά ο οποίος φορτωμένος τσάντες με ψώνια είχε πάρει το αστικό προς το Νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε και τότε ο Ρομά πέταξε την κάρτα και προσπάθησε να κατεβεί από αυτό για να φύγει. Γρήγορα όμως έφτασε εκεί Ομάδα ΔΙΑΣ και στη συνέχεια με τους συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, τον προσήγαγαν και ομολόγησε την κλοπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Σε πλήρη εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα 1,3 δισ. ευρώ στο Ελ. Βενιζέλος

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Νατάσσα Μποφίλιου: Η έκπληξη που της έκαναν για τα γενέθλιά της – “Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ένα μεσημέρι στα 43”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από την τοξικότητα και τον διχασμό

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Γαλλία : Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Απίστευτη υπόθεση στην Πολωνία: Βρέθηκαν 148 βασιλικοί πύθωνες σε διαμέρισμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 40 λεπτά πριν

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο