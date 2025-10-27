MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εξαφανίστηκε 29χρονος από το Γαλάτσι

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στο Γαλάτσι μετά την εξαφάνιση του 29χρονου Κωνσταντίνου Πούλη την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 27/10/2025 για την εξαφάνιση του 29χρονου από το Γαλάτσι και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Κωνσταντίνου Πουλή κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Πουλής έχει ύψος 1,70 μ., βάρος κανονικό, έχει κάστανα ξυρισμένα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και γκρι φούτερ.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Γαλάτσι

