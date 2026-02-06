MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έβρος: Χειροπέδες σε τρεις διακινητές που μετέφεραν παράνομα με ΙΧ έναν μετανάστη

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ανδρών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας έναν μη νόμιμο μετανάστη, προχώρησαν χθες το βράδυ, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα έναν μη νόμιμο μετανάστη. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

