Έτσι αποκτούν οι έφηβοι πλαστές ταυτότητες μέσα σε 5 λεπτά για να αγοράσουν αλκοόλ και τσιγάρα – “Φορτώνονται” και στο Wallet

Την ώρα που ανήλικοι από όλη την Ελλάδα, μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία για το πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας, ένα παιδί να… αλλάξει την ηλικία στην ταυτότητά του, για να μπορεί να προμηθευτεί αλκοόλ και τσιγάρα.

Όλα γίνονται μέσα σε 5 λεπτά! Εύκολα και γρήγορα η αστυνομική ταυτότητα του ανήλικου παραποιείται και ουσιαστικά δημιουργείται μια νέα, πλαστή, στην οποία μπορεί να γράψει όποια ηλικία θέλει για να προμηθευτεί π.χ. αλκοόλ. Η διαδικασία είναι εύκολη και γίνεται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Σε ρεπορτάζ του Alpha, μπήκαν δίπλα – δίπλα μια αυθεντική ταυτότητα και μια πλαστή και η αλήθεια είναι, ότι πολύ δύσκολα καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά. Πόσο μάλλον, ένας υπάλληλος κάβας ή νυχτερινού μαγαζιού, που θα της ρίξει μια γρήγορη ματιά.

Οι πλαστές ταυτότητες «φορτώνονται» και στο Wallet

Ο τύπος του αρχείου που αποκτά ο έφηβος μέσω των εφαρμογών αυτών, είναι συμβατός με το Wallet κι έτσι, η πλαστή ταυτότητα φορτώνεται κανονικά στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου.

Άρα ο έφηβος, επιδεικνύει την πλαστή ταυτότητα ως… κανονική, περνώντας εύκολα και γρήγορα για ενήλικας.

Φυσικά, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν τέτοιες ταυτότητες, είναι ότι μπορεί να κατηγορηθούν για πλαστογραφία…

Παρόλα αυτά, αρκετά είναι τα παιδιά που χρησιμοποιούν τέτοιες ταυτότητες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αλκοόλ, τσιγάρα και ό,τι άλλο απαγορεύεται κανονικά για ανηλίκους.