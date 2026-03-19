Επεισοδιακή καταδίωξη 28χρονου στην Εγνατία Οδό: Διακινητής μεταναστών δεν σταμάτησε σε σήμα της ΕΛ.ΑΣ. και ανέπτυξε ταχύτητα

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες σήμερα (19-03-2026), στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, συνέλαβαν 28χρονο αλλοδαπό, για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, απείθεια, εγκληματική οργάνωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για στέρηση ικανότητας οδήγησης.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον προαναφερόμενο άντρα, ο οποίος σε σήματα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, πλην όμως στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 28χρονος συνελήφθη παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Σε έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, στερούμενοι εγγράφων νόμιμης διαμονής, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα πρωινές ώρες σήμερα με τελικό προορισμό χώρα της Ευρώπης.

Κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.